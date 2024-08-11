❗️⚡️Поступает информация о поражении одного зенитно-ракетного взвода ЗРК "Patriot PAC-2" ВСУ на одном из операционных направлений (вероятно Сумском ОН) зоны СВО.
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❗️⚡️Поступает информация о поражении одного зенитно-ракетного взвода ЗРК "Patriot PAC-2" ВСУ на одном из операционных направлений (вероятно Сумском ОН) зоны СВО.