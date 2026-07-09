В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за дронов ВСУ

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В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).