Дата выборов в Беларуси объявлена – напряжённость информационной войны возрастает

Чем ближе президентские выборы в Беларуси, тем больше дополнительных усилий прилагается со стороны западных специалистов информационно-психологической войны, преследующих лишь одну цель – раскачать белорусское общество, спровоцировать панику и агрессию среди наших граждан.
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