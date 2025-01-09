В МИД Китая отвергают заявления, что Пекин соблюдает санкции США

Руководство Поднебесной заняло двойственную позицию: пока официальный Пекин поддерживает дружественные связи с Россией и Ираном, резиденты Китая почти полностью соблюдают режим ограничений, установленный Западом.
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