Скандал вокруг юной чемпионки, фигуристки Камилы Валиевой продолжает набирать обороты. После того, как спортивные чиновники прогнулись под CAS, МОК заявил, что подумаем над тем, стоит ли допускать спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже 19 марта.
Ради этого предали Валиеву? МОК сделал вызывающее заявление о русских спортсменах
Комментарии
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eagle
Надо не только выйти из всех западных федераций и организаций. Надо признать все заключения западных комиссий незаконными на территории РФ. Открыть уголовные дела и объявить в международный розыск всех основных участников этих комиссий, глав спортивных федераций и организаций. Надо организовать собственные Олимпийские игры и Чемпионаты мира во всех видах спорта, в которых без сомнения примут участие спортсмены как минимум из 150 стран. Организовать юридические проверки во всех организациях и федерациях спорта РФ вплоть до министерства спорта. Выявить злоумышленников, примерно наказать и лишить права занимать соответсвующие должности.
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29 мин.
Алекс Сэм
Наши спортивные чиновники ради поездки на Олимпиаду с огромными суточными и командировочными мать родную продадут. Камила ты лучшая!
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10 мин.
Сергей Туренко
Нужно приостановить свое участие в МОК, отозвать всех продажных чиновников из МОК и ВАДА, прекратить финансирование. Выслать из России представителей МОК и ВАДА. Это будет ответом России на антироссийскую политику МОК.
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8 мин.
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