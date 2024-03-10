Ради этого предали Валиеву? МОК сделал вызывающее заявление о русских спортсменах

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Надо не только выйти из всех западных федераций и организаций. Надо признать все заключения западных комиссий незаконными на территории РФ. Открыть уголовные дела и объявить в международный розыск всех основных участников этих комиссий, глав спортивных федераций и организаций. Надо организовать собственные Олимпийские игры и Чемпионаты мира во всех видах спорта, в которых без сомнения примут участие спортсмены как минимум из 150 стран. Организовать юридические проверки во всех организациях и федерациях спорта РФ вплоть до министерства спорта. Выявить злоумышленников, примерно наказать и лишить права занимать соответсвующие должности.