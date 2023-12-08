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Спички - не игрушка

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Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Такер Карлсон о давлении Белого дома на Конгресс по Украине: администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины * "Вчера на секретном брифинге в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Зеленского, то «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией».

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