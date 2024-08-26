Илон Маск показал, как должна работать Mechazilla, перед новым запуском Starship

Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий гигантскую башню с механизированной рукой под названием «Мехазилла» (Mechazilla), которая будет использоваться, чтобы «поймать» ракету-носитель Super Heavy и космический корабль Starship при приземлении.