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Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили американские орудия ВСУ на Запорожском направлении

Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили американские орудия ВСУ на Запорожском направлении

Операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли серию ударов по самоходным артиллерийским орудиям «Паладин» и гаубице М777 ВСУ в Запорожской области.

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