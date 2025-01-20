«Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости

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1. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» – 4:1! Матч получился сверхнасыщенным: «Мадрид» пропустил уже на 27-й секунде, у Мбаппе дубль, три гола «бланкос» отменили, а Рамиреса удалили за удар шипами в бок Васкесу.

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