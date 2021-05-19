«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», Кучеров набрал 99-е очко в Кубке Стэнли, у Василевского 32 сэйва

«Тампа-Бэй Лайтнинг» удвоила преимущество в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Второй матч противостояния прошел в ночь на 19 мая (мск) и завершился со счетом 3:1 в пользу «молний».
Популярные статьи
- Жириновский предложил нарисовать на форме сборной России карту Российской империи и использовать имперский гимн
- «На ней хотели бы жениться немало состоятельных красавцев». Уткин рассказал о своем отношении к Алине Кабаевой
- Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины еще ряд регионов России
Свежие комментарии