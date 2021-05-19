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«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», Кучеров набрал 99-е очко в Кубке Стэнли, у Василевского 32 сэйва

«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», Кучеров набрал 99-е очко в Кубке Стэнли, у Василевского 32 сэйва

«Тампа-Бэй Лайтнинг» удвоила преимущество в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Второй матч противостояния прошел в ночь на 19 мая (мск) и завершился со счетом 3:1 в пользу «молний».

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