Спикер думы Екатеринбурга отправит депутатов к детдомовцам с важной миссией

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий поддержит благотворительный проект «Новогодний мяч», в рамках которого вместе с воспитанниками детских домов в футбол, волейбол и баскетбол играют представители крупных компаний города и области.
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