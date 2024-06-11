Эксперт Степанов: Интеграция спутниковых систем США повышает их уязвимость

Программный директор АПН, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что повышение совместимости военных и гражданских спутниковых систем США значительно повышает их уязвимость к цифровому взлому за счет коммуникативности между системными архитектурами, не отвечающими требованиям кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии