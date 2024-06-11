Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ЛДПР БЕЗ ЖИРИНОВСКОГО ИЗ ПАРТИИ ПРЕВРАТИЛОСЬ ВО ЧТО АМОРФНОЕ, ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСКОЕ!Слуцкий: Если Зап...
  • Сергей Храмов
    Сегодня тактика России на Украине в лобовую продавливать укрепрайоны ВСУ и при это теряем наших бойцов. В чем Заварзи...Заварзин назвал п...
  • Надежда Новопашина
    Нет! Это не бред душевнобольной! Это слова злобной русофобки - ВРАГА! За которые надо отвечать уголовно!Сенатор Гибатдино...

Эксперт Степанов: Интеграция спутниковых систем США повышает их уязвимость

Эксперт Степанов: Интеграция спутниковых систем США повышает их уязвимость

Программный директор АПН, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что повышение совместимости военных и гражданских спутниковых систем США значительно повышает их уязвимость к цифровому взлому за счет коммуникативности между системными архитектурами, не отвечающими требованиям кибербезопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх