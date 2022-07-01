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Кириенко и Пушилин обсудили угольную промышленность ДНР

Кириенко и Пушилин обсудили угольную промышленность ДНР

Ситуацию в угольной отрасли в Донецкой Народной Республике (ДНР) обсудили в пятницу, 1 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава республики Денис Пушилин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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