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Царьград

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Путин уволил главу СК Петербурга: Выменец переходит к Бастрыкину

Путин уволил главу СК Петербурга: Выменец переходит к Бастрыкину

Владимир Путин освободил Павла Выменца от должности руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу, после чего генерал-лейтенант юстиции займёт пост заместителя председателя Следственного комитета России в Москве.

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