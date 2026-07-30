Кроссоверы Xiaomi Skynomad N70 Max и N90 Max представлены официально: все подробности и фото новинок

Оба кроссовера различаются между собой габаритами и техническими характеристиками. Однако каждая модель оснащается гибридом EREV с 1,5-литровым 151-сильным турбомотором под капотом, который питает аккумулятор.
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