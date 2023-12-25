Только у трети россиян есть новогоднее настроение. Таковы результаты опроса портала Superjob. При этом в 2023 году радость и энтузиазм по поводу наступающего Нового года испытывают больше людей, чем годом ранее – 31% против 28%.
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