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Батраков у фанатов «Галатасарая» - словно Ленин, призывающий к победе. Или Иван Данко из «Красной жары», которого вдохновляет медвежья воля

Батраков у фанатов «Галатасарая» - словно Ленин, призывающий к победе. Или Иван Данко из «Красной жары», которого вдохновляет медвежья воля

Вчера в матче общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» потерпел разгром в Стамбуле от «Барселоны» - 4:1.

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