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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»

«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»

Стадион московского клуба, носивший название «Открытие Банк Арена», будет называться «Лукойл Арена». «Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

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