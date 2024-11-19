Переговорам с Россией «ракеты Байдена» не помешают: вот что сказали в окружении Трампа

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц резко отозвался о разрешении бить вглубь России GLOBAL LOOK PRESS 7693 прочтения Сегодня Первое заседание «Большой двадцатки» на саммите в Рио-де-Жанейро, где Россию представлял Сергей Лавров, прошло без прессы.