50 лет на благо курорта: в Ялте рассказывают об архитекторе, создавшем дом Чехова и виллу «Елену»

В Ялтинском историко-литературном музее открылась выставка «Прошу вас построить мне дом!». Она посвящена 150-летию архитектора Льва Шаповалова, который построил в Ялте многие известные объекты, в том числе дом Антона Чехова.
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