18-летнего жителя Республики Марий Эл задержали сотрудники ФСБ. Молодого человека подозревают в государственной измене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Финлянд...
- Глава МИД Финлянд...
- Стадный инстинкт ...
Расстреливать же надо, а не задерживать.
Мерзота!!!!!!