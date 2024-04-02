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  • Сергей
    Как обычно в России- гром грянул, перекрестились и сделаем выводы. Делов-то.Ракетами по завод...
  • Владимир Моргунов
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«Терминатор» в мире САУ – «Коалиция-СВ» отправилась на фронт

«Терминатор» в мире САУ – «Коалиция-СВ» отправилась на фронт

Сегодня 5K прочитали Наверное каждый слышал о самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ».

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