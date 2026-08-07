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В деле Лерчек появились скрывшиеся от следствия фигуранты

В деле Лерчек появились скрывшиеся от следствия фигуранты

Материалы в их отношении выделили в отдельное производство Другие фигуранты уголовного дела о незаконных валютных операциях в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывших бизнес-партнеров находятся в розыске.

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