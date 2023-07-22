ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области в районе села Журавлёвка, сообщает утром 22 июля телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник.
Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
Комментарии
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Геннадий Загуменов
да нет етой краски , есть жёлтая , ну типа поноса 👹
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13 час.
АТ
Александр Ткачук
Да этих проклятых хохлов пора бомбить, выросло поколение, у которых фашизм с молоком матери, им по 20 лет, ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ.
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7 час.
Ирина Ирина
Это все из за гниды Зеленского, который пляшет под дудку англосаксов, цель которых убить больше славян. И им всё равно где он живёт
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4 час.
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