Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

Геннадий Загуменов да нет етой краски , есть жёлтая , ну типа поноса 👹

АТ Александр Ткачук Да этих проклятых хохлов пора бомбить, выросло поколение, у которых фашизм с молоком матери, им по 20 лет, ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ.