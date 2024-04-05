Нужны ли России таджики?

Natalija Osminina

Никто по 8–12 детей рожать не будет. Ни за счет государства, ни тем более за свой. Автор забыл подсчитать, что при таких частых беременностях, родах и уходу за детьми, из населения России выпадает на 20 - 25 лет ровно половина трудоспособного населения- из числа женского пола, которое потом только понемногу начнет пополняться. И главное, откуда в башках людей мысль, что этот мир благосостояния, построенный на фантиках, будет жить мыльным пузырем вечно??? Как животные, ей Богу. Живут, жируют, мечтают о приумножении благосостояния, не думая о том, что мир фантиков заканчивается. И нынешний кризис- это как раз результат болезни и скорой смерти Бреттон-Вудской системы. Весь мир в долгах- 307 триллионов долларов, а вшивый-о бане. Вопрос решается просто: мигрантов гнать - это без сомнений. На их место развивать роботехнику (в любом случае "квалифицированный" труд мигрантов как раз заменим на машинный) и принимать беженцев с Европы и США- сначала бывших советских, а потом поедут и аборигенные. Если это нужные России специалисты, исповедующие те же ценности, то их как раз миллионов 7 наберется. А бежать будут не только от цифровых концлагерей, необходимости стерилизации и превращения в пидоров, но и от нищеты и криминала. Потому что США ждет гражданская война и распад на штаты. Европу ждет Перестройка, распад на страны и сложение их в новые зоны. При этом западная и центральная части постепено, лет за 15, начнут превращение в Халифат. Россия будет водоразделом между Халифатом Запада и Востока.