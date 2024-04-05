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Нужны ли России таджики?

Нужны ли России таджики?

На днях Путин предложил выбор: или принимаем трудовых мигрантов, или повышаем производительность труда в течение ближайших шести лет.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Никто по  8–12 детей рожать не будет. Ни за счет государства, ни тем более за свой.  Автор забыл подсчитать, что  при таких частых беременностях, родах и уходу за детьми,  из населения России выпадает на 20 - 25 лет ровно половина трудоспособного населения- из числа женского пола, которое потом только понемногу начнет пополняться.   И главное, откуда в башках людей мысль, что  этот мир благосостояния, построенный на фантиках, будет жить мыльным пузырем вечно??? Как животные, ей Богу. Живут, жируют, мечтают о приумножении благосостояния, не думая о том, что мир фантиков заканчивается. И нынешний кризис- это как раз результат болезни и скорой смерти Бреттон-Вудской системы. Весь мир в долгах- 307 триллионов долларов, а вшивый-о бане.  Вопрос решается просто: мигрантов гнать  - это   без сомнений. На их место  развивать роботехнику (в любом случае &quot;квалифицированный&quot; труд  мигрантов как раз заменим на машинный) и принимать беженцев с Европы и США- сначала бывших советских, а потом поедут и аборигенные. Если это нужные России специалисты, исповедующие те же ценности, то  их как раз миллионов 7 наберется. А  бежать будут не только от  цифровых концлагерей, необходимости стерилизации и превращения в пидоров, но и от нищеты и криминала.  Потому что США ждет гражданская война и распад на штаты. Европу ждет Перестройка, распад на страны и сложение их  в новые зоны.  При этом западная и центральная части постепено, лет за 15,  начнут превращение в Халифат.  Россия будет водоразделом между Халифатом Запада и Востока.
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