На днях Путин предложил выбор: или принимаем трудовых мигрантов, или повышаем производительность труда в течение ближайших шести лет.
Нужны ли России таджики?
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Natalija Osminina
Никто по 8–12 детей рожать не будет. Ни за счет государства, ни тем более за свой. Автор забыл подсчитать, что при таких частых беременностях, родах и уходу за детьми, из населения России выпадает на 20 - 25 лет ровно половина трудоспособного населения- из числа женского пола, которое потом только понемногу начнет пополняться. И главное, откуда в башках людей мысль, что этот мир благосостояния, построенный на фантиках, будет жить мыльным пузырем вечно??? Как животные, ей Богу. Живут, жируют, мечтают о приумножении благосостояния, не думая о том, что мир фантиков заканчивается. И нынешний кризис- это как раз результат болезни и скорой смерти Бреттон-Вудской системы. Весь мир в долгах- 307 триллионов долларов, а вшивый-о бане. Вопрос решается просто: мигрантов гнать - это без сомнений. На их место развивать роботехнику (в любом случае "квалифицированный" труд мигрантов как раз заменим на машинный) и принимать беженцев с Европы и США- сначала бывших советских, а потом поедут и аборигенные. Если это нужные России специалисты, исповедующие те же ценности, то их как раз миллионов 7 наберется. А бежать будут не только от цифровых концлагерей, необходимости стерилизации и превращения в пидоров, но и от нищеты и криминала. Потому что США ждет гражданская война и распад на штаты. Европу ждет Перестройка, распад на страны и сложение их в новые зоны. При этом западная и центральная части постепено, лет за 15, начнут превращение в Халифат. Россия будет водоразделом между Халифатом Запада и Востока.
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