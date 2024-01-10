Спортсмены и тренеры миллеровского клуба каратэ «Катана» приняли участие в специальном семинаре

В начале января прошёл традиционный учебно-тренировочный семинар по каратэ под руководством Пискарёва Николая Николаевича (7-Дан WSKF) Президента РРОО «Федерации каратэ Ростовской области» многократного победителя и призёра стилевых чемпионатов мира и Европы и международных турниров, тренера-преподавателя высшей категории.