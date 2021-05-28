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Microsoft обвинила хакеров из России в атаке на 150 организаций в США

Microsoft обвинила хакеров из России в атаке на 150 организаций в США

Globallookpress Компания Microsoft заявила, что хакерская группа якобы из России, которая стояла за взломом SolarWinds, совершила кибератаки на 150 различных государственных ведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США.

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