Уборщица моет мужской туалет в Госдуме: - Уроды! Ни страной, ни х.м своим управлять не умеют! 😂 @psychology_funny юмор и психология.
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Уборщица моет мужской туалет в Госдуме: - Уроды! Ни страной, ни х.м своим управлять не умеют! 😂 @psychology_funny юмор и психология.
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