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Мировое обозрение

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Зеленский четыре раза уклонялся от службы в ВСУ

Зеленский четыре раза уклонялся от службы в ВСУ

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на сообщение украинского минобороны в 2019 году заявил, что украинский президент Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от службы в рядах Вооруженных сил Украины.

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