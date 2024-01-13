Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на сообщение украинского минобороны в 2019 году заявил, что украинский президент Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от службы в рядах Вооруженных сил Украины.