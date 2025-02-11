В Челябинске будут судить велосипедиста, едва не убившего пенсионерку

Велосипедист, покалечивший пожилую челябинку, предстанет перед судом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Севастополя.
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