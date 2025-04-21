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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов сделал 2 передачи в 1-м матче серии с «Вегасом». У него 1 бросок, 3 блока, 1 хит и «+1» за 21:47

Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал Мэттью Болди в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (2:4, 0-1).

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