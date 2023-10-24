Россия может сыграть с Занзибаром и Танзанией, «Тоттенхэм» на вершине АПЛ, «Зениту» прогнозируют чемпионство, за кричалки о Путине наказали литовскую федерацию и другие новости

1. Появился список потенциальных соперников сборной России: РФС ведет переговоры с Сенегалом, рассматриваются варианты с Занзибаром и Танзанией, а также с Суданом и Сейшелами.
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