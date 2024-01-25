Смольянинов в беседе с пранкерами подтвердил желание получить гражданство Украины

Покинувший территорию России актер Артур Смольянинов (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии