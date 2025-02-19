Авиакомпания «Аэропром» хочет отказаться от выполнения рейсов в Усть-Ишим. Перевозчик обратился в региональный минтранс с соответствующим заявлением.
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Авиакомпания «Аэропром» хочет отказаться от выполнения рейсов в Усть-Ишим. Перевозчик обратился в региональный минтранс с соответствующим заявлением.