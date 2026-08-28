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Газета.ру

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Актриса Анна Якунина опубликовала фото в купальнике

Актриса Анна Якунина опубликовала фото в купальнике

Актриса Анна Якунина снялась в купальнике с глубоким декольте. Звезда сериала «Склифосовский» позировала в море и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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