Актриса Анна Якунина опубликовала фото в купальнике

Актриса Анна Якунина снялась в купальнике с глубоким декольте. Звезда сериала «Склифосовский» позировала в море и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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