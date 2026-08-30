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7:1 c «Монреалем» – крупнейшая победа «Интер Майами» в МЛС. Клуб Месси впервые забил 7 голов в одном матче

« Интер Майами » благодаря покеру Лионеля Месси разгромил «Монреаль» (7:1) в МЛС. Флоридцы одержали самую крупную победу в лиге в своей истории, впервые забив 7 голов в одной игре.

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