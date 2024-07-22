Аналитики рассказали, сколько петербуржцы тратят на карманные расходы в день

По стране в среднем эта сумма составляет 801 рубль В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день, житель Москвы — 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, а жители других регионов без учёта этих городов — 786 рублей.