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Петербургский дневник

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Аналитики рассказали, сколько петербуржцы тратят на карманные расходы в день

Аналитики рассказали, сколько петербуржцы тратят на карманные расходы в день

По стране в среднем эта сумма составляет 801 рубль В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день, житель Москвы — 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, а жители других регионов без учёта этих городов — 786 рублей.

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