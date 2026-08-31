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Японский регулятор просит освободить от обязательной подачи налоговых деклараций стейблкоины трастового типа

Японский регулятор просит освободить от обязательной подачи налоговых деклараций стейблкоины трастового типа

Японское агентство финансовых услуг (FSA) направило запрос об освобождении стейблкоинов трастового типа от обязательной подачи налоговых деклараций, начиная с 2027 финансового года.

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