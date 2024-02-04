2000 убитых и раненых бойцов ВСУ в Крынках: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ зоне СВО, сообщается о тяжелых боях в Крынках, где украинские вооруженные силы (ВСУ) понесли значительные потери.