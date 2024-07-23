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Смоленская Газета

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Сергей Неверов: Смоленская область получит 63 миллиона рублей на развитие оздоровительного центра «Голоёвка»

Сергей Неверов: Смоленская область получит 63 миллиона рублей на развитие оздоровительного центра «Голоёвка»

Депутат Государственной Думы от Смоленской области («Единая Россия») Сергей Неверов рассказал, что Смоленская область получит федеральные средства на строительство новых корпусов для детей в оздоровительном центре «Голоёвка» в Рославльском районе.

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