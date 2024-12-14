Scottish Open 2024: Сяо Годун и У Ицзе вышли в полуфинал

У Ицзе в напряженном поединке обыграл Криса Уокелина, а Сяо Годун нокаутировал Луку Бреселя в четвертьфинале турнира Scottish Open 2024, сообщает WST У Ицзе (фото: WST)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.