⚡️Дмитрий Мильгевский стал временно исполняющим обязанности главы Нижнегорского района Также главой муниципального образования района и председателем районного совета был избран Павел Бурлак, сообщил депутат Госсовета РК Иван Манучаров.
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