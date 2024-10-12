Watch: CNN's Anderson Cooper Struck In The Head By Debris During Hurricane Milton Coverage Authored by Haika Mrema via The Epoch Times (emphasis ours), CNN anchor Anderson Cooper was covering Hurricane Milton as it landed in Florida on Wednesday when he was struck by debris during his broadcast.
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