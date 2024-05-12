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Петербургский дневник

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Леус: Землю снова накроет геомагнитная буря

Леус: Землю снова накроет геомагнитная буря

Выброс солнечного вещества достигнет планеты к полудню В ночь с 11 на 12 мая на Земле продолжалась магнитная буря с заметными колебаниями интенсивности, однако, в целом, наблюдалась тенденция к постепенному ослаблению.

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