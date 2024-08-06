Горят ступни ног: причины, лечение Общие анализы крови и мочи, биохимия крови показывают признаки воспаления, наличие инфекции, нарушения в костной и хрящевой тканях.
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Горят ступни ног: причины, лечение Общие анализы крови и мочи, биохимия крови показывают признаки воспаления, наличие инфекции, нарушения в костной и хрящевой тканях.
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