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Консультации врача онлайн

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Горят ступни ног: причины, лечение

Горят ступни ног: причины, лечение Общие анализы крови и мочи, биохимия крови показывают признаки воспаления, наличие инфекции, нарушения в костной и хрящевой тканях.

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