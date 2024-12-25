arXiv: квантовые корреляции могут разрешить информационный парадокс черных дыр

Ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что квантовые связи в структуре пространства-времени могут объяснить, как информация, связанная с черными дырами, исчезает, оставляя лишь едва уловимый след в гравитационных волнах.
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