Сальдо: украинские власти могут шантажировать Запад созданием "грязной бомбы"

Киев вряд ли решится на создание ядерного оружия, однако вполне может использовать для шантажа своих западных партнеров "грязную бомбу", заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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