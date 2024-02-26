Сан-Диего (WTA). 1-й круг. Мельникова сыграет со Стакушич, Грачева – с Нимайер

Сетка турнира здесь. Cymbiotika San Diego Open Сан-Диего, США 26 февраля – 3 марта 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, хард Первый круг Марина Мельникова (Россия) Марина Стакушич (Канада) Дата проведения 27 февраля, 02.
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