Российские пацифисты и израильско-палестинский конфликт

Мотиваторы/демотиваторы СВО на Украине продолжается уже шестой месяц. Испуганные патриоты, поначалу покинувшие Россию с криками обвинений в адрес правительства и военных, потихоньку возвращаются или, по крайней мере, зондируют почву на предмет того, когда это можно будет сделать.