Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Аминус то зачем поставил автору? Он правду сказал, и умно описал всё. А  у тебя  лишь лицемерие  и поддавки  США. Гни...Китай всё сильнее...
  • Наталья Иванова
    Побольше бы таких узбеков!..Лидеру узбекской ...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,вот,опять"отличился"Руслан...Чина не собирается воевать с Тайванем,а "просто"показало не просто военную силу,а то,...Китай всё сильнее...

Российские пацифисты и израильско-палестинский конфликт

Российские пацифисты и израильско-палестинский конфликт

Мотиваторы/демотиваторы СВО на Украине продолжается уже шестой месяц. Испуганные патриоты, поначалу покинувшие Россию с криками обвинений в адрес правительства и военных, потихоньку возвращаются или, по крайней мере, зондируют почву на предмет того, когда это можно будет сделать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх