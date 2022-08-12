Российские пацифисты и израильско-палестинский конфликт

Мотиваторы/демотиваторы СВО на Украине продолжается уже шестой месяц. Испуганные патриоты, поначалу покинувшие Россию с криками обвинений в адрес правительства и военных, потихоньку возвращаются или, по крайней мере, зондируют почву на предмет того, когда это можно будет сделать.
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