Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял отчет регионального Роструда о проделанной работе за 2023 год

Анализ достигнутых показателей показал, что произошло снижение проверочных мероприятий ввиду принятия Федерального закона № 248-ФЗ, где акцент с проверочных мероприятий контрольных органов в отношении работодателей смещается на профилактику и предупреждение нарушений.
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