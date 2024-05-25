Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял отчет регионального Роструда о проделанной работе за 2023 год

Анализ достигнутых показателей показал, что произошло снижение проверочных мероприятий ввиду принятия Федерального закона № 248-ФЗ, где акцент с проверочных мероприятий контрольных органов в отношении работодателей смещается на профилактику и предупреждение нарушений.